В Улан-Удэ на велосипеде приехала 80-летняя жительница Твери





В Улан-Удэ встретили 80-летнюю велосипедистку из Твери Юлию Ивановну Михайлюк. Она прибыла в столицу Бурятии накануне, сообщили в пресс-службе мэрии.Юлию Ивановну встретили в спортивной школе олимпийского резерва №9.Велопутешественница отправилась в своё одиночное путешествие по стране длиной более десяти тысяч километров – из Твери в Магадан. Это 25-й, юбилейный велопробег отважной женщины.- Юлия Ивановна в прошлом учитель физкультуры, много лет работала в школе. Сегодня она держит путь до села Десятниково Тарбагатайского района. Домой планирует вернуться лишь поздней осенью, - рассказал директор СШОР №9 Юрий Васильев.На велосипед путешественница впервые села перед выходом на пенсию. Женщина объехала на нём страну с запада на восток, а также половину Европы. С собой у неё только самое необходимое: запасные части к велосипеду и продукты питания.- За моими плечами – тысячи километров и сотни городов. Путешествие - это всегда свобода, другое видение мира и себя. Это возможность испытать новые ощущения, насладиться красотами дикой природы, - поделилась пенсионерка.