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В Туве обнаружили уникальные каменные стелы

В Туве обнаружили уникальные каменные стелы
Общество,  Фото:пресс-служба РГО
Памятники датируются концом IX века до н.э.

Международная комплексная археолого-географическая экспедиция Русского географического общества по изучению кургана «Туннуг», расположенного в пойме реки Уюк Пий-Хемского района Тувы, обнаружила два погребальных памятника в виде стел. По информации РГО, находки напрямую связаны с ритуальным комплексом и являются логичным продолжением обнаруженных ранее следов человеческих и животных жертвоприношений.

Памятники были обнаружены недалеко от центра кургана в поваленном состоянии. По всей видимости, когда-то их здесь было много: подобные камни являются аналогами современных надгробий и традиционно устанавливались в честь погибших. Одна стела сохранилась целиком, другая — состоит из двух обломков. Оба памятника венчает символическое изображение человека, у одного из них прослеживаются условные черты лица.

- В целом, для того времени характерна установка похожих стел, но с такой иконографией – пока не встречалось. Это очень интересный, ещё пока требующий какого-то объяснения факт, - прокомментировал научный руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Он добавил, что оленные камни — памятники приблизительно того же времени, поэтому планируется найти на кургане несколько таких массивов. Это вполне ожидаемо для данной культурной среды. Но пока что экспедиции удалось найти только эти две неизвестные стелы с немного отличающимся набором элементов.

- Исключительность этих находок позволяет предположить, что подобные традиции сюда пришли откуда-то извне, возможно из соседней Монголии или из Китая, - сообщает пресс-служба правительства Тувы.
Тува археология история стела

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