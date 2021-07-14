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В Туве пересмотрели план празднования столетия республики

В Туве пересмотрели план празднования столетия республики
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Часть мероприятий будут организованы в онлайн-формате

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Туве подготовлен сокращённый план проведения праздничных мероприятий, посвящённых столетию образования Тувинской Народной Республики, в который включён минимум мероприятий с очным присутствием участников и зрителей. В правительстве Тувы с участием врио главы Владиславом Ховалыгом обсудили новую программу мероприятий.

В новый план включено 36 мероприятий, из которых 16 будут организованы в онлайн-формате и 20 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Окончательный вариант плана будет принят до 15 июля.

Основные культурно-массовые мероприятия с очным присутствием участников будут проведены 13 августа. В этот день пройдут открытие памятника Иннокентию Сафьянову (0+); митинг с возложением цветов и гирлянд к памятнику Буяна-Бадыргы Монгуша (0+); митинг с возложением венков, посвящённый принятию первой Конституции ТНР в селе Кочетово (0+); а также собрание, приуроченное ко Дню Республики Тыва и столетнему юбилею со дня образования Тувинской Народной Республики. 14 августа планируется провести концерт мастеров искусства (6+). Проведение концерта готовится в двух вариантах: либо с 50% заполнением зала, либо онлайн-показ. 15 августа пройдёт торжественная церемония поднятия флага у здания правительства Тувы (0+). Кроме того, в онлайн-формате запланированы концерты и спектакли концертно-театральных учреждений республики.

Спортивные мероприятия к празднованию столетия с учётом опыта предыдущего года было предложено проводить в закрытом формате через онлайн-трансляции. Все спортсмены, которые примут участие в соревнованиях будут иметь при себе ПЦР-анализы и сертификаты о получении прививки от коронавируса. Также и.о. министра спорта Тувы Субудай Монгуш предложил перенести дату проведения соревнований по конным скачкам на более благоприятное время.

В плане подготовки столицы республики мэр Кызыла Карим Сагаан-оол доложил, что на данный момент проведён обход городской территории, в ходе которого было определено 68 коммерческих объектов и 23 здания госучреждений, которым необходим косметический ремонт фасадов. Всем учреждениям были направлены соответствующие письменные обращения о приведении зданий и прилегающей территории в надлежащий вид. На круговом движении в районе Кызылского президентского кадетского училища высаживают цветочные клумбы в форме надписи «100 лет ТНР». На втором кольце по улице Бай-Хаакская также из цветов высаживают надпись «Я люблю Кызыл». На городских автобусах планируют разместить наклейки с надписями «100 лет ТНР».

Окончательный вариант плана будет обнародован на всех доступных информационных платформах после 15 июля, сообщает официальный портал правительства Тувы.
Тува юбилей Праздники коронавирус

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