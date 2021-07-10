За сутки в Бурятии выявили 275 случаев коронавируса



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1421 человек, в том числе 13 за прошедшие сутки, из них моложе 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - 12 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника Бурятия выходит из локдауна. Возобновляют работу многие предприятия, однако сохраняется ряд ограничений. В республике по-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, дискотек, банкетов, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Также детей до 14 лет не будут впускать в торговые центры без взрослых. Полный список того, как республика будет жить после скорого окончания локдауна, можно посмотреть



от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией –человек, в том числе 13 за прошедшие сутки, из них моложе 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - 12 человек.Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника Бурятия выходит из локдауна. Возобновляют работу многие предприятия, однако сохраняется ряд ограничений. В республике по-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, дискотек, банкетов, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Также детей до 14 лет не будут впускать в торговые центры без взрослых. Полный список того, как республика будет жить после скорого окончания локдауна, можно посмотреть по ссылке.

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 10 июля в Бурятиибольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 51% (23 867) приходится на жителей Улан-Удэ.прирост составилбольных. Ежесуточный прирост продолжает снижаться. Так, накануне сообщалось о 282 больных, днём ранее – 285, затем – 297, до этого – 307.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 196 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По данным министерства здравоохранения Бурятии всегоот COVID-19 –человек, в том числе 268 за последние сутки, дополнительно сняты с наблюдения 1080 человек.В стационарах получают лечение 2 857 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2 552. В отделениях реанимации находится 190 пациента, из них старше 65 лет – 88, на ИВЛ – 129 пациента, из них старше 65 – 61, в том числе на неинвазивной ИВЛ – 99.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3 503 коек: занято – 2857, свободно – 646 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,6%.По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 16 656 человек.