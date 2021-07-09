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В Бурятии после локдауна в детсады будут принимать без справок

В Бурятии после локдауна в детсады будут принимать без справок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Приём детей в детсады упростят

В Бурятии упростят приём детей в детские сады после отмены локдауна.

После возобновления работы дошкольных учреждений не надо будет получать справку об эпидокружении. Это сделано для того, чтобы в условиях сложной эпидобстановки не подвергать риску здоровье детей и родителей при посещении поликлиник. Об этом сообщила в программе «Проект 3Д» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова.

- Принято решение о том, что детям, которые вернутся в детские сады, отдельно какой-либо медицинской справки не нужно. Но при этом руководителям детских дошкольных учреждение необходимо соблюсти все профилактические антиковидные мероприятия. В первую очередь это, конечно, необходимо провести опрос родителей на предмет того болел ли ребёнок, пока детские сады не работали, был ли в контакте с инфекционным больным. Если такие случаи были, конечно, не допускать таких детей без осмотра педиатра, - сказала Валентина Бальжанова.

Она отметила, будет проводиться «очень хороший утренний фильтр» с измерением температуры, как детей, так и у их родителей.

- И в дальнейшем соблюдать все меры по изоляции, запрет на проведение массовых мероприятий и так далее. То есть никаких медицинских справок не нужно, для того чтобы не нагружать медицинские организации, - сообщила Валентина Бальжанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 12 июля, в республике отменяется тотальный локдаун, но сохранится ряд ограничений. Общепит будет работать до 22:00, детей до 14 лет без сопровождения взрослых в торговые центры не будут допускать, также дети не должны гулять по улицам без взрослых. По-прежнему под запретом проведение банкетов, посещение парков. Закрыты для посещения кинотеатры и театры. Театры будут открыты только для репетиций. Приняты и другие меры. 
детские сады коронавирус профилактика

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