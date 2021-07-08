В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»

Проект проводится в формате экспедиции, объединяющей раскопки, семинар и памятные акции



В Окинском районе Бурятии с 1 по 22 июля проходит фестиваль «Эргэне-Кун» – легендарная и историческая прародина монголов». Проект призван популяризовать историю, культуру и географию Бурятии, привлечь туристов в регион. В нём участвуют учёные из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Владивостока и Барнаула, а также школьники, учителя и представители администрации села Орлик.



Первым этапом фестиваля стали раскопки вблизи села Саяны, которые стартовали 1 июля. В течении двух недель планируется отыскать четыре могильника различных периодов.



- Данная территория была труднодоступна в течение многих веков. Такая закрытость давала возможность некоторым племенам прятаться в верховьях Оки. Известно, что это удалось сделать хонгодорам, появившимся здесь не ранее XVII века. Кто проживал в Горной Оке до того времени – мы не знаем. Разгадать тайны истории нам предстоит совместно с доцентом Дмитрием Кичигиным, студентами и аспирантами ИрНИТУ, - рассказал профессор Иркутского национального исследовательского технического университета Артур Харинский.



Фестиваль продолжит полевой семинар, который с 15 по 19 июля объединит иногородних участников. В рамках мероприятия иркутские геологи Игорь Владимиров и Сергей Аржанников расскажут об актуальном геоморфологическом состояние Горной Оки. Отдельный блок предполагает выступление ученых Алексея Тишкина, Евгения Ковычева, Василия Ташака и других. Они коснутся темы расселения монголоязычных племён.



Образовательную программу экспедиции дополнят мастер-классы питерских гостей. Тенденциями в современном искусстве поделится Сергей Бугаев - искуствовед, исполнитель одной из ролей в фильме «Асса». Тренер из Питера Дмитрий Смяткин проведёт уроки йоги для начинающих.



Педагог Орликской школы Соелма Нимаева познакомит отряд с традиционной кухней окинских бурят. Получить представление о местности участникам помогут экскурсии на археологические памятники, в долину вулканов и водопад Малый Жомбалок.



Кроме того, в рамках фестиваля состоятся акции, призванные увековечить память людей, внёсших вклад в освоение Сибири. Так, политеховцы установят бронзовую памятную табличку в честь Петра Кропоткина, совершившего в XIX веке экспедицию в Восточные Саяны. Табличку закрепят на скале вблизи Саянского караула, где ранее находился один из опорных пунктов Российской империи.



Памятный знак группа установит и на вершине гольца Ботогол, где в старину французский предприниматель Жан Пьер Алибер добывал графит. В восхождении примут участие школьники из Орлика и Култука. Груз к пункту назначения доставят лошади.



По итогам фестиваля снимут научно-популярный фильм. Ленту подготовит команда иркутского режиссёра и сценариста Максима Савченко. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



Возрастное ограничение 6+

