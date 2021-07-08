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В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев

В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за ремонта путей были изменены схема движения и режим работы

В столице Бурятии в связи с проведением работ по послеосадочному ремонту участков трамвайного пути по улицам Балтахинова, Сахьяновой и Ключевской будет ограничено движение трамваев.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, с 7 по 8 июля будет ограничено движение трамваев по улице Балтахинова с 22:00 до 6:00.

С 8 по 9 июля будет ограничено движение трамваев по улице Сахьяновой с 22:00 до 6:00. Трамваи маршрута №4 будут направлены по изменённому маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20а квартал» - «Мелькомбинат».

С 9 по 10 июля будет ограничено движение трамваев по улице Ключевской с 22:00 до 6:00. Трамваи маршрута №4 будут направлены по изменённому маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20а квартал» - «Мелькомбинат».
Улан-Удэ трамвай ремонт ограничение движения общественный транспорт

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