В Забайкалье проходит онлайн-этап хорового фестиваля

Имена победителей станут известны в начале ноября



В Забайкалье проходят отборочные туры II краевого хорового фестиваля «Многогласие». В фестивале принимают участие хоры и вокальные ансамбли различных составов из детских музыкальных школ и детских школ искусств, а также любительские и профессиональные вокально-хоровые коллективы, чьё творчество направлено на исполнение академической музыки. Возраст участников не ограничен.



Первый этап проходит в районах края в онлайн-формате по 20 октября. На нём профессиональное жюри выбирает участников финала. В рамках фестиваля объявлен конкурс на лучшее исполнение произведений на патриотическую тематику (о России, родном крае, городе и т.д.). Также по результатам общего голосования до 1 октября будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».



Вторым этапом станут концертные выступления на сцене Забайкальской краевой филармонии с 1 по 3 ноября. Участников фестиваля наградят дипломами, благодарственными письмами и памятными призами, сообщает пресс-служба филармонии.



Возрастное ограничение 6+

