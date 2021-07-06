У байкальских нерп обнаружили возможные признаки кожного заболевания









В свою очередь, общественники

Как сообщал «Байкал-Dailу», на протяжении последних лет периодически вновь поднимают тему снятия разрешения на отстрел нерпы. Сторонники отмечают, что это необходимо в том числе для восстановления численности популяции байкальского омуля. Кроме того, объясняли специалисты, переизбыток численности нерпы грозит мором – в этом случае погибнет куда больше нерп.В свою очередь, общественники выступают против промышленного забоя байкальской нерпы

Учёные обнаружили на шкурах у байкальских нерп проявления, которые могут свидетельствовать о заболевании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Александра Купчинского.- Наши специалисты обнаружили, что где-то с осени 2020 года или какое-то кожное заболевание [среди нерп] начало прогрессировать, или ещё что-то [произошло]. Пока это наблюдаем только по видеокамерам, установленным по Байкалу, но видно - с нерпами что-то не то. Поэтому запланировали на август экспедицию, чтобы взять пробы. Уже есть договорённость с лабораторией на дерматологические анализы, чтобы посмотреть, что это за непонятные проявления, дерматит или ещё что-то, - цитирует Купчинского ТАСС.Видеонаблюдения на Байкале сотрудники музея ведут с 2007 года. Камеры установлены под водой и на поверхности, в том числе на Ушканьих островах, где находится одно из самых больших лежбищ нерпы.ТАСС уточняет, что в 1987-1988 годах произошла массовая гибель байкальской нерпы в результате эпизоотии. Тогда погибло от 10 до 15 тысяч особей.