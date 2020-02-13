Жители Бурятии подписывают петицию в защиту байкальской нерпы

Автор петиции требует не допустить промышленный забой нерп
Недавно на платформе Change.org появилась петиция с требованием не допустить промышленный забой байкальской нерпы. Автор адресовал петицию президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и специальному представителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.
В петиции под названием «Руки прочь от нерпы: скажите «нет» промышленному забою байкальской нерпы» говорится о том, что эндемику вновь угрожает опасность.
«Губернатор Бурятии и сторонники промышленной добычи байкальского тюленя безосновательно утверждают, что происходит бесконтрольный рост эндемичной популяции. Сегодня нет достоверных данных о численности нерпы!» – пишет автор петиции.
Поводом для обвинений в сторону главы Бурятии, вероятно, стало его заявление о поддержке идеи сокращении численности нерп. В недавнем интервью ТАСС Алексей Цыденов сказал, что бесконтрольный рост популяции может привести к тому, что животные просто массово заболеют и погибнут.
- Вопрос в разрешении промысла нерпы с воды. Дело в том, что промысел разрешён был всегда, но со льда, то есть дело в способе. Со льда квоту в 3 тыс. голов не выбирают — потому что сложно. То есть вопрос был изменения способа. И я бы решение поддержал. Иначе может произойти эпизоотия, такое уже было в 1980-х годах. Плюс это вопрос занятости для представителей коренных малочисленных народов Севера, - сказал он.
По мнению автора петиции, учёты, которые проводятся Байкальским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, не распространяются на всю акваторию озера.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом прошлого годы учёные начали применять альтернативный метод подсчёта численности байкальской нерпы - с помощью беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные подтверждают информацию о росте популяции эндемика.
В петиции также говорится о том, что нерпа страдает от браконьерских сетей и от сточных вод, которые попадают в Байкал со стороны Улан-Удэ.
Автор петиции заявил, что «в условиях сложной экологической ситуации и запредельной антропогенной нагрузки на среду обитания байкальской нерпы нельзя принимать решения о возобновлении промышленного отстрела эндемика без получения полных данных о его численности во всей акватории озера».
В настоящий момент петицию подписали 1329 пользователей. В комментариях в соцсетях люди пишут: «Руки прочь от нерпы и бакланов», «Но ещё чего забой нерпы чтоб опять в Китай поставлять, нет и ещё раз нет, руки прочь от нашей нерпы», «Может лучше перевести животных в более безопасное место?».
Многие высказали мнение, что регулировать численность нерп необходимо: «Её катастрофически много стало, люди не строите из себя биологов», «И нерпу и баклана надо уменьшить», «Пускай контролируют количество», «Мои предки охотились, и мы нерповали, дети добывают. Дело только в бережном отношении зверю. Просто соблюдай кодекс охотников».
Жители Бурятии подписывают петицию в защиту байкальской нерпы
Общество, Фото:
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