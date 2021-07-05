Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил условный срок



34-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в сбыте наркотических средств в следственном изоляторе.



В июне Кабанский районный суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста сроком на двое суток. Пока нарушителя помещали в изолятор временного содержания для отбывания наказания, он тайно пронёс гашиш для личного потребления. Находясь в камере, мужчина незаконно продал наркотическое средство двоим заключённым.



Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

