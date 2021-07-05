Мужчина получил условный срок
34-летний житель Кабанского района Бурятии признан виновным в сбыте наркотических средств в следственном изоляторе.
В июне Кабанский районный суд назначил мужчине административное наказание в виде ареста сроком на двое суток. Пока нарушителя помещали в изолятор временного содержания для отбывания наказания, он тайно пронёс гашиш для личного потребления. Находясь в камере, мужчина незаконно продал наркотическое средство двоим заключённым.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор
Общество, Фото:
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