В Улан-Удэ спасли тяжело болевшую COVID-19 многодетную мать













В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ вылечили от коронавируса многодетную мать. Благодарная пациентка поблагодарила врачей и оставила отзыв о работе персонала.В феврале этого года улан-удэнка родила третьего малыша при помощи кесарева сечения. Организм ещё не восстановился до конца, и вскоре женщина заболела коронавирусом. Молодая мама поступила в больницу в 25% поражением лёгких 7 июня. К концу недели, 12 июня, поражение уже стало 75%, больную перевели в реанимацию.- Врачи, санитарки, медсёстры делали всё возможное и невозможное, и меня вернули к моим детям. Было очень страшно, конечно, - написала пациентка.21 июня многодетную маму выписали домой.Бывшая пациента благодарит за спасение своей жизни лечащего врача Юлию Масленченко, завотделением Оксану Шабаеву. Также она поблагодарила весь персонал отделения для оказания медпомощи взрослому населению с COVID-19 №8 (кардиология) и реанимацию больницы за то, «что смогла вернуться здоровой к своим детям».