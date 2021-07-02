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Главные спортивные игры Монголии отменены из-за COVID-19

Главные спортивные игры Монголии отменены из-за COVID-19
Общество,  Фото:скриншот
Сэкономленные средства от проведения пойдут на здравоохранение

Сегодня, 2 июля, на внеочередном заседании правительства Монголии принято решение отменить в этом году празднование национального спортивного праздника «Наадам».

- На своем предыдущем заседании правительство решило отметить Наадам 2021 года в онлайн-формате. Несмотря на планы организовать праздник без зрителей, министерство здравоохранения и учёные пришли к выводу, что оно соберёт около 12000 человек, что, по оценкам, подвергнет риску заражения коронавирусом примерно 3000 человек. Таким образом, в поддержку предложения государственной чрезвычайной комиссии, выдвинутого накануне, кабинет министров принял решение отложить это мероприятие до следующего года, - пояснила пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа.

В связи с этим решением празднование Наадам также будет отложено в аймаках и сомонах, а сэкономленные средства из бюджета, выделенного на его проведение, будут потрачены на здравоохранение. Однако решение о нерабочих днях с 10 по 18 июля было оставлено в силе, сообщает новостное агентство «Монцамэ».


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