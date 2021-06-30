Монгольский «Сурхарбан» хотят продлить до 9 дней

Правительство страны планирует продлить выходные дни в период празднования Наадам
В Монголии в этом году национальный спортивный фестиваль Наадам отмечается с 11 по 15 июля. Однако нерабочими станут 9 дней подряд с 10 по 18 июля, включая и выходные дни, вместо предусмотренных по закону 5 дней.
На заседании 29 июня кабинет министров решил перенести рабочий день 16 июля (пятница) на 24 июля (субботу) для оптимального регулирования рабочих и выходных дней в период празднования Наадам. По информации пресс-службы правительства Монголии, это решение будет внесено в Великий государственный хурал на рассмотрение и утверждение.
Также пресс-служба правительства заявило, что национальный фестиваль будет проведён в Улан-Баторе без зрителей в онлайн-формате из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19. Запрещено будет праздновать Наадам в регионах Монголии. Все праздничные мероприятия будут транслироваться по телевидению.
Расходы на организацию и проведение праздника не превысят уровня предыдущих годов и составят от 2,8 до 3 млрд тугриков. Ожидается, что часть сэкономленных средств будет израсходована на сферу здравоохранения Монголии. Всего в организации праздника примут участие 350 человек.
В этом году темой церемонии открытия Наадама станет «Легенда о солнце». Это произведение Героя Труда Монголии, народного писателя, государственного и общественного деятеля и поэта Бавуугийна Лхагвасурэна. Она рассказывает о силе пяти объединенных стрел, взаимном уважении и любви. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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