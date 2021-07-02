За сутки вода поднялась на 10 и 9 см
По информации администрации Улан-Удэ, на 2 июля уровень воды в реке Селенге составляет 150 cм., за сутки вода поднялась на 10 см. Уровень воды в Уде - 160 см., за сутки вода поднялась на 9 см.
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. На реке Уде - 230 см, критическая отметка - 400 см.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ утверждён план мероприятий по прохождению летнего паводка. В план вошли: создание в необходимых объёмах материально-технических и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС, уточнение зон возможного затопления, расчёты по эвакуации людей и многое другое, в том числе подготовка пунктов временного проживания.
В Улан-Удэ повышается уровень воды в реках
Общество, Фото:
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