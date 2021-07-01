В Улан-Удэ осуждённый построил макет Удинского острога





В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ подошли к концу работы по изготовлению макета Удинского острога. Автором и скульптором данного творения выступил осуждённый Эдуард. Его другие скульптуры уже украшают территорию колонии, сообщили в УФСИН по Бурятии.На переднем плане композиции расположена постройка, служившая воротами острога, одновременно она являлась часовней. С обратной стороны постройки расположен частокол. С двух сторон от ворот возвышаются сторожевые башни, одна из которых была расположена напротив поклонного креста на Батарейной горе.На создание макета у осуждённого ушёл один месяц. Работала создавалась к 355-летию Улан-Удэ по книге-путеводителю по городу краеведа Анатолия Жалсараева.