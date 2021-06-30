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На севере Бурятии ликвидировали лесной пожар

На севере Бурятии ликвидировали лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Новых лесных пожаров в республике не обнаружено

В Северо-Байкальском районе Бурятии ликвидировали лесной пожар на площади 12 га. На тушении работало 58 пожарных-десантников, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Под постоянным наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся пять термоточек в Северо-Байкальском и Муйском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения невозможно. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

На утро 30 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 30 июня в России действует 291 лесной пожар на площади 195 645 га. Лидером остаётся Якутии, где горят леса на огромной площади – более 141 тыс га. На втором месте по-прежнему Иркутская область, где площадь лесных пожаров не сильно снижается – вновь 40 тысяч га. На третьем месте сейчас Забайкальский край – горит почти 4 тысячи га леса. 
лесные пожары
 
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