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В Бурятии от коронавируса будут вакцинировать людей с антителами

В Бурятии от коронавируса будут вакцинировать людей с антителами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам главы минздрава Бурятии, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не считать антитела

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков на сессии обратился с вопросом к министру здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой по поводу вакцинации тех людей, у которых есть антитела к коронавирусу.

- Осень прошлого года гражданка, работает на госслужбе, переболела ковидом. Сдала тест, антитела имеются – 8,5. Но на госслужбе её заставляют поставить вакцину. В поликлинике заведующая ей сказала: «Не вздумайте ставить, у вас есть антитела. Как ещё вакцину?». А там говорят: «Ставьте вакцину, иначе с работы выгоним». Что ей делать? – спросил депутат.

Евгения Лудупова рассказала, что вечером 29 июня вышел новый порядок вакцинации взрослого населения. Вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных. Наличие антител роли не играет.

- Независимо от антител, вакцинация идёт в соответствии с утверждёнными новыми правилами минздравом Российской Федерации, на основании всех проведённых исследований. Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендует. Теперь не будем обращать внимания на антитела, а гражданка подлежит вакцинации. Сегодня уже точно все разъяснения получены, и мы будем придерживаться только такой тактики, - рассказала министр здравоохранения Бурятии.

Заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов добавил, что сам переболел коронавирусом осенью. В июне анализ показал, что антитела в крови ещё есть, но это не помешало ему вакцинироваться.

- 6 июля повторно буду вакцинироваться, - добавил он.

Депутат Игорь Бобков дополнил свой вопрос, спросив, какова возможная процедура увольнения за отказ от вакцины.

- Будут «напрягать» по собственному желанию или какую-то статью придумают Трудового кодекса? - спросил Бобков.

Вячеслав Цыбикжапов ответил, что этот вопрос уже предусмотрен в Трудовом кодексе и Конституции России.

- 55 статья и, если я не ошибаюсь, 176 статья Трудового кодекса, - отметил зампред правительства Бурятии.

Однако Вячеслав Цыбикжапов не пояснил, откуда «55 статья». В Трудовом кодексе эта статья гласит: «Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом».

В Конституции 55 статья предусматривает три пункта:

- Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
- В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
- Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

176 статья Трудового кодекса провозглашает «гарантии и компенсации работникам, получающим основное общее образование или среднее общее образование по очно-заочной форме обучения».

В 76 статье прописаны условия отстранения от работы. Один из пунктов гласит, что работодатель может отстранить от работы сотрудника «не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Как сообщал «Байкал-Dailу», с недавних пор Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Накануне глава республики Алексей Цыденов пояснил, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.

- Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей, - заявил глава.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.
коронавирус профилактика вакцинация
 
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