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В Улан-Удэ маршрутчики уходят на больничные

В Улан-Удэ маршрутчики уходят на больничные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С болезнями водителей связан отток общественного транспорта

В Улан-Удэ на отдельных маршрутах часть водителей ушла на больничный, в связи с этим наблюдается отток подвижного состава, сообщает комитет по транспорту.

При этом в комитете заявили, что на период локдауна выпуск подвижного состава по городским маршрутам Улан-Удэ максимально возможный. Это 650-700 единиц, включая 57 автобусов МУП «Городские маршруты» и 40 трамвайных вагонов.

- Интервал движения автобусов частных перевозчиков по большинству маршрутов в пиковые часы составляет 5-15 минут. Во внепиковое время интервал увеличивается, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля объявлен локдаун, непривитым гражданам предписано не покидать места проживания. Это можно делать только для того, чтобы попасть на работу, если она не приостановлена на время локдауна, в магазин, аптеку, для выгула собак и пр. Количество общественного транспорта обещали не сокращать, чтобы добиться максимального разобщения пассажиров.

Перед локдауном, 24 июня, мэр города Игорь Шутенков отмечал, что ни в коем случае нельзя уменьшать количество автобусов, несмотря на загрузку.

общественный транспорт
 
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