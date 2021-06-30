НТВ рассказал о локдауне в Бурятии

«Непривычно безлюдные пляжи, опустевшие улицы и парковки торговых центров», - говорится в телесюжете



29 июня в эфире телеканала НТВ вышел новостной сюжет о введённом в Бурятии двухнедельном строгом локдауне. Как сообщал «Байкал-Dailу», локдаун действует с 27 июня по 11 июля. Закрыта большая часть предприятий, кроме жизнеобеспечивающих. Непривитые граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции. Дети до 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых. На дорогах стоят пункты пропуска, чтобы не допускать людей на популярные места отдыха, вроде Байкала, Щучьего озера и др. Введён повсеместный масочный режим.



- В Бурятии, где из-за заболеваемости пришлось ввести локдаун, остро не хватает ресурсов. Больницы не справляются с притоком пациентов, заполнены даже временные госпитали, - рассказал телезрителям НТВ.



В сюжете показали кадры с пункта пропуска, где проверяют документы у автомобилистов на предмет обоснованности их выезда.



- Регион закрыт для приезжих. Тех, кто об этом не знал или надеялся проскочить, полицейские и дружинники разворачивают на подступах. Теперь на Байкал можно только в командировку и организованным группам, с бронью и свежим тестом на ковид, - говорится в сюжете НТВ.



В выпуске отмечается, что ситуация с заболеваемостью в республике сложная — перепрофилированы под коронавирус 13 медучреждений, гостиница, развернуты более трех тысяч мест. «Всё занято, включая коридоры. И нужно больше коек. Новые штаммы вируса распространяются стремительно, и теперь все чаще тяжело болеют молодые люди, дети и даже младенцы. Скачок заболеваемости случился ещё в мае. Сейчас медики едва успевают менять кислородные баллоны, а потребление кислорода достигло рекордных 20 тонн», - отмечает НТВ.



Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что система работает на износ.



- К нам уже приехали на помощь врачи из Калмыкии и федеральных медучреждений, выделяется дополнительная кадровая помощь, но, к сожалению, у нас ресурсы ограничены, нам просто больше негде разворачивать больничные койки, - прокомментировал Алексей Цыденов.



Непривычно безлюдные пляжи, опустевшие улицы и парковки торговых центров — так сейчас выглядит Улан-Удэ. Оживляет это затишье лишь транспорт и ковидное такси для доставки больных к врачу. Выходить из дома жителям рекомендовано лишь в случае необходимости и обязательно в маске. Детям до 14 лет без сопровождения родителей гулять нельзя. За этим следят полсотни мобильных групп, говорится в сюжете НТВ.



Также здесь рассказали, что большая часть предприятий и организаций в Бурятии, кроме тех, что обеспечивают жизнедеятельность, закрыты до 11 июля. Из привычного набора работают продуктовые магазины, банки, общепит — только на вынос. Недовольные этим, конечно, есть, но в целом люди были готовы к такому повороту, отмечается в новостном выпуске.



- Власти республики пообещали поддержку организациям, которые попали под ограничения, в виде субсидий на выплаты сотрудникам, отсрочки по кредитам и займам. Для Бурятии это уже третий локдаун с начала пандемии, здешняя практика показывает, что метод разобщения работает. На этот раз в республике введена и обязательная вакцинация некоторых категорий населения: медиков, учителей, чиновников, работников сферы услуг и студентов. Подобные решения также приняты в Забайкалье, Хакасии и Алтае, - заключается в сюжете.

