В Бурятии сотрудники Росреестра привились от коронавируса

Мобильный пункт приехал к сотрудникам на работу
29 июня состоялось централизованное вакцинирование COVID-19 сотрудников управления Росреестра по Бурятии. В ходе первого этапа прививки поставили 23 человека. Ранее ещё 42 сотрудника прошли вакцинацию, сообщили в управлении.
Для сотрудников обустроили мобильный пункт на территории управления Росреестра.
- Коронавирусная инфекция до сих пор не побеждена. Мы должны обезопасить себя и окружающих. Это наш гражданский долг, — заявила заместитель руководителя, председатель оперативного штаба управления по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Ольга Нефёдова.
Спустя 21 день планируется повторно обустроить мобильный пункт для проведения второго этапа вакцинации. В этот день обезопасить своё здоровье смогут сотрудники, которые не успели получить вакцину ранее.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Накануне глава республики Алексей Цыденов пояснил, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.
- Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей, - заявил глава.
Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:
- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.
В Бурятии сотрудники Росреестра привились от коронавируса
Общество, Фото:
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