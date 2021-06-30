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В Иркутской области проходит фестиваль национальных культур

В Иркутской области проходит фестиваль национальных культур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Итоги мероприятия подведут в ноябре

В Иркутской области продлён приём заявок на участие в областном молодёжном фестивале национальных культур «Мой народ – Моя гордость». Принять участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Фестиваль проводится по номинациям «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Фотоискусство». Для участия в фестивале необходимо представить заполненную заявку и творческую работу в зависимости от номинации в ОГКУ «ЦСИУМ» (osp@mmp38.ru) в срок до 15 августа этого года.

Победителями фестиваля признаются по три участника в каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами, грамотами и подарочными сертификатами на торжественном гала-концерте, который пройдёт до конца текущего года. Всем участникам вручаются сертификаты участников фестиваля.

Итоги будут подведены в ноябре 2021 года, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
Иркутская область фестиваль молодежь национальная культура
 
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