В Иркутской области проходит фестиваль национальных культур

Итоги мероприятия подведут в ноябре



В Иркутской области продлён приём заявок на участие в областном молодёжном фестивале национальных культур «Мой народ – Моя гордость». Принять участие в мероприятии могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно.



Фестиваль проводится по номинациям «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Фотоискусство». Для участия в фестивале необходимо представить заполненную заявку и творческую работу в зависимости от номинации в ОГКУ «ЦСИУМ» (osp@mmp38.ru) в срок до 15 августа этого года.



Победителями фестиваля признаются по три участника в каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами, грамотами и подарочными сертификатами на торжественном гала-концерте, который пройдёт до конца текущего года. Всем участникам вручаются сертификаты участников фестиваля.



Итоги будут подведены в ноябре 2021 года, сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

