Гладышевы отметили бриллиантовый юбилей совместной жизни
24 июня 2021 года празднуют 60-летний, бриллиантовый юбилей совместной жизни супруги Гладышевы Владимир Николаевич и Валентина Николаевна.
Ровно 60 лет назад, 24 июня 1961 года, супруги Владимир Николаевич и Валентина Николаевна заключили брак в Кемеровской области.
В 1970 году приехали супруги в Заиграево по направлению на электрификацию Восточно-Сибирской железной дороги. Владимир Николаевич – ветеран труда, почётный железнодорожник Российской Федерации, награждён орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы.
Валентина Николаевна – трудилась в сфере обслуживания и хранила семейный очаг.
Супруги достойно воспитали двух дочерей и сына, имеют 5 внуков и внучку, подрастают 5 правнуков.
Заиграевский районный отдел управления ЗАГС Бурятии по телефону поздравил супругов со столь значимым событием, пожелав доброго здоровья, долголетия и всего самого наилучшего, сообщили в пресс-службе ЗАГСа.
В Бурятии супругов с юбилеем поздравили по телефону
Общество, Фото:
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