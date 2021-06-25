В Бурятии супругов с юбилеем поздравили по телефону

Гладышевы отметили бриллиантовый юбилей совместной жизни



24 июня 2021 года празднуют 60-летний, бриллиантовый юбилей совместной жизни супруги Гладышевы Владимир Николаевич и Валентина Николаевна.



Ровно 60 лет назад, 24 июня 1961 года, супруги Владимир Николаевич и Валентина Николаевна заключили брак в Кемеровской области.



В 1970 году приехали супруги в Заиграево по направлению на электрификацию Восточно-Сибирской железной дороги. Владимир Николаевич – ветеран труда, почётный железнодорожник Российской Федерации, награждён орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы.



Валентина Николаевна – трудилась в сфере обслуживания и хранила семейный очаг.



Супруги достойно воспитали двух дочерей и сына, имеют 5 внуков и внучку, подрастают 5 правнуков.



Заиграевский районный отдел управления ЗАГС Бурятии по телефону поздравил супругов со столь значимым событием, пожелав доброго здоровья, долголетия и всего самого наилучшего, сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

