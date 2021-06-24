Передвижение между районами разрешено, но не на Байкал
Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня в Бурятии вводится жёсткий локдаун. На две недели будет запрещена деятельность практически всех предприятий. Полный перечень организаций, которые продолжат работу и которые будут закрыты, - по ссылке.
Однако новые ограничения не повлияют на передвижения между районами. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава напомнил, что в Закаменском районе сёла Баянгол и Мыла на прошлой неделе выставили блокпосты для ограничения въезда. Если в других населённых пунктах эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, они могут последовать примеру закаменцев, отметил глава.
Также Алексей Цыденов добавил, что запрета на въезд в республику также нет.
- Нет ограничений для прилетающих из других регионов. Прилетающие из других регионов туристы будут приниматься только организованными группами и только с тестом ПЦР. Либо командировочные, но таких у нас не много, - рассказал глава Бурятии.
Отдохнуть на Байкале в ближайшие две недели у жителей во локдауна также не получится. Планируется выставить посты на дорогах в направлении Байкала, а также озёр Щучье и Гусиное. Пропустят только владельцев загородной недвижимости.
- Выезд к себе на дачу с подтверждающими документами о том, что это ваша дача, пожалуйста. Но один хозяин, без друзей. Организованные группы, по заранее проданным путёвкам и с ПЦР на руках – тоже можно. Если выезд выходного дня – нельзя, - добавил Алексей Цыденов.
В Бурятии во время локдауна на Байкал пустят только владельцев домов
Общество, Фото:
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