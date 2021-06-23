В больнице срочно провели ремонт для разворачивания новых коек
В Улан-Удэ городская больница №4 открывает дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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- В рамках республиканской субсидии на разворачивание дополнительного коечного фонда по борьбе с COVID-19 правительством Бурятии выделено более 3 млн. рублей. Отремонтировали 1500 квадратных метров площади, заменили полы, двери, кабельные сети, установили 4 новых санузла, обновили электропроводку, оштукатурили стены, - сообщается на странице больнице в соцсети.
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Развёрнуто 47 коек. Впоследствии на этих койках планируется развернуть отделение паллиативной помощи.
В республике эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Ежедневно разворачиваются дополнительные койки для больных. Всего, по данным на 22 июня, для лечения пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 3033 коек: занято — 2835, свободно — 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 93%.
В воскресенье поступил первый пациент в ковидный стационар детской республиканской клинической больницы, развёрнутый в гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшее название «Гэсэр»).
Ранее врач больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова заявлял, что в реанимационное отделение БСМП в сутки обращается более 150 человек, из которых госпитализируется 60-70%.
Ковидный стационар БСМП заполнен на 99%.
Накануне был поставлено новый печальный рекорд – 21 летальный случай за сутки. За весь период скончались 1046 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев заражения на 22 июня составляло 42 177.
В Улан-Удэ больница №4 разворачивает новые ковидные койки
Общество, Фото:
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