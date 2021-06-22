В регионе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19
В Забайкальском крае с 22 июня вводятся новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Проводить фуршеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в объектах общественного питания региона - столовых, кафе, ресторанах - теперь запрещено.
«Увы, статистика сегодня пугающая. В нашем крае число заболевших коронавирусом перешагнуло отметку в 45 тысяч человек. И мы сейчас просто вынуждены вводить определённые ограничения. Отмечу, что это не тотальное закрытие общепита, даже не ограничение времени его работы. Но в период с 22 июня по 5 июля массовые праздники в кафе и ресторанах региона недопустимы,- сказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.
Особые ограничения введены для детских игровых комнат, расположенных в торговых, семейно-развлекательных центрах, спортивных комплексах Забайкалья. С 22 июня по 5 июля в субботу и воскресенье они должны быть закрыты. В будние дни в помещениях игровых комнат устанавливается строгая численность – один человек на четыре квадратных метра площади.
- Есть и требования к транспорту. Пассажиры такси, автобусов, троллейбусов должны быть в маске. Водителям запрещено начинать движение, если в салоне есть люди без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - добавил Александр Бардалеев.
По данным регионального оперативного штаба на 22 июня, за сутки выявлено 169 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период COVID-19 унёс жизни 864 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных исхода, сообщает пресс-службе правительства региона.
В Забайкалье запретили банкеты и ограничили работу игровых
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