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В Забайкалье ситуация с коронавирусом лучше, чем в Бурятии

В Забайкалье ситуация с коронавирусом лучше, чем в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
За последние сутки в Забайкалье умерли четыре человека

По данным регионального оперативного штаба, в Забайкальском крае за сутки выявлено 169 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирус обнаружен у 45 103 забайкальцев.

За прошедшие сутки 156 человек вылечились от болезни, общее количество выздоровевших забайкальцев составило 42 548.

В моногоспитали Забайкалья ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 100 человек находятся в тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 864 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных исхода от коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ситуация хуже, чем в соседнем Забайкалье. Так, накануне в республике установлен новый печальный рекорд – 21 летальный случай. Общее число смертельных случаев достигло 1046. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 42 177 больных COVID-19, за последние сутки болезнь выявили 255 человек. 
коронавирус
 
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