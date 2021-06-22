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«Красота»: Жители Бурятии восторгаются вчерашней грозой

«Красота»: Жители Бурятии восторгаются вчерашней грозой
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Некоторых жителей гроза «испугала до жути»

Жители Бурятии восхищаются грозой, которая произошла в Улан-Удэ вчера вечером. Для тех, кто не увидел грозу, горожане сняли её на видео и выложили в паблике ves_ulan_ude_.

В комментариях подписчики делятся впечатлениями: «Красиво, но только из окна, боюсь я эту красоту очень», «Люблю грозу», «Красота, природа, мощь!!!», «У нас в Нижней Иволге, видимо, над головой эта красота была, страшно до жути, ливень, молнии, гром», «Смотрели лёжа на диване, видно было хорошо, даже запахло дождиком, но самого дождя не было, а жаль. Одна из молний так шандарахнула куда-то в гору, а потом яркая вспышка света».



Пользователи также порекомендовали отключать электроприборы из сети во время грозы. Некоторые рассказали свои истории, когда такие капризы природы лишили их техники: «Грозы приносят проблемы - обрыв электролиний, сгоревшие столбы, пожары, сгоревшая техника, убивает людей и животных. Опасная красота!», «Однажды такая красота лишила меня ноутбука», «Когда молния - надо всё выключать с сети, и прождать, а не ныть потом, что у них всё сгорело!».



Как сообщал «Байкал-Daily», в республике в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Однако она будет сопровождаться порывистым ветром, дождями и грозами. 
гроза
 
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