Синоптики прогнозируют жару с грозами
В Бурятии в ближайшие три дня установится жаркая погода. Однако временами ожидается порывистый ветер, дожди и грозы.
Так, 22 июня, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Днём по юго-западу грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами до +4,+9, днём +24,+29, по юго-западу и Прибайкалью +18,+23.
В среду, 23 июня, жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +11+16, местами +5,+10, днём +27,+32, местами +20,+25.
В четверг, 24 июня, сохранится жаркая неустойчивая погода, в дневные часы грозы, кратковременные дожди различной интенсивности. По юго-западу грозы, ливни. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +22,+27.
На Бурятию надвигается жара
Общество, Фото:
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