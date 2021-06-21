На Бурятию надвигается жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют жару с грозами



В Бурятии в ближайшие три дня установится жаркая погода. Однако временами ожидается порывистый ветер, дожди и грозы.



Так, 22 июня, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Днём по юго-западу грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами до +4,+9, днём +24,+29, по юго-западу и Прибайкалью +18,+23.



В среду, 23 июня, жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью +11+16, местами +5,+10, днём +27,+32, местами +20,+25.



В четверг, 24 июня, сохранится жаркая неустойчивая погода, в дневные часы грозы, кратковременные дожди различной интенсивности. По юго-западу грозы, ливни. Ветер переменный 5-10, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +29,+34, местами +22,+27.



