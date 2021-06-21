Ручей Голубой продолжает подмывать разрушенный мост
В Муйском районе Бурятии начались мероприятия по восстановлению моста через ручей Голубой, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.
В выходные специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» по поручению зампреда правительства Евгения Луковникова обследовали разрушенный мост на 341 км автодороги «Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо». В результате на оперативном штабе было принято решение ввести в районе режим ЧС и разработан план мероприятий по восстановлению моста.
Во время обследования специалисты выявили, что сильным течением паводковых вод размыты два конуса, сломана монолитная часть настила проезжей части моста. Кроме того, ручей поменял направление и бежит в два потока, которые продолжают подмывать мост.
- Именно поэтому сначала необходимо вернуть русло в исходное положение. Затем дорожники приступят к отсыпке объездной дороги с устройством водопропускных труб. Сейчас мы решаем вопрос с техникой. Ситуация находится на особом контроле зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
На данный момент по мосту возможно движение только легковых автомобилей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе вышел из берегов ручей Голубой. Паводок размыл мост, находящийся на 341 км автомобильной дороги «Северобайкальск- Новый Уоян - Таксимо».
В Бурятии восстанавливают разрушенный мост
Общество, Фото:
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