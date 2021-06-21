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Эксперты «Золотой маски» отменили визит в Бурятию

Эксперты «Золотой маски» отменили визит в Бурятию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театральные критики оценят спектакль «Корея_03» позже

Из-за введённых ограничений в Бурятии вынужденно отменили приезд театральных критиков. 22 июня в Улан-Удэ должны были прилететь известные театральные критики, члены экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Ольга Фукс, Алла Шевелева и Алексей Платунов. Они должны были оценить спектакль Бурятского театра драмы «Корея_03» (16+). 

В основе спектакля «Корея_03» пьеса, созданная в творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020».

- У всех экспертов «Золотой Маски» очень плотный график. Расписание формируется заблаговременно. Точные даты показа «Корея_03» будут известны позднее. Однако есть вероятность, что театральные критики смогут оценить постановку в Москве в рамках всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Арт-Миграция-2021», - сообщили в пресс-службе Бурятского драматического театра.

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