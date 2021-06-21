В Улан-Удэ осуждённые танцевали за здоровый образ жизни

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В исправительном учреждении рассказали о вреде наркотиков



В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии состоялся флешмоб, направленный на отказ от употребления наркотиков и их аналогов. Мероприятие прошло в рамках месячной акции, посвящённой международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.



С осуждёнными прошёл целый ряд различных мероприятий, включающий в себя спортивные соревнования, тренинговые занятия, лекции, конкурсы стенной печати, просмотры тематических видеороликов. Флешмоб стал завершающим этапом мероприятий.



Во время мероприятия осуждённые танцем пропагандировали идеи здорового образа, сообщает пресс-службе республиканского УФСИН.

