В исправительном учреждении рассказали о вреде наркотиков
В исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии состоялся флешмоб, направленный на отказ от употребления наркотиков и их аналогов. Мероприятие прошло в рамках месячной акции, посвящённой международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
С осуждёнными прошёл целый ряд различных мероприятий, включающий в себя спортивные соревнования, тренинговые занятия, лекции, конкурсы стенной печати, просмотры тематических видеороликов. Флешмоб стал завершающим этапом мероприятий.
Во время мероприятия осуждённые танцем пропагандировали идеи здорового образа, сообщает пресс-службе республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ осуждённые танцевали за здоровый образ жизни
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