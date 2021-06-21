Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам
Сегодня, 21 июня, в 27 пунктах проведения ЕГЭ в Бурятии сдают устный экзамен по иностранным языкам. Письменную часть участники сдали 18 июня, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
На экзамен прибыли 296 выпускников. Из них английский сдают 291 участник, пятеро - немецкий, французский и китайский языки.
Устную часть экзамена участники сдают по желанию. Максимальная оценка - 20 баллов. Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам - 15 минут, по китайскому - 12 минут.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 выпускников в Бурятии сдали экзамен по русскому языку на 100 баллов.
В Бурятии пять выпускников сдают ЕГЭ по китайскому языку
Общество, Фото:
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