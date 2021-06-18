В Бурятии 19 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Четыре школы могут похвастаться двумя стобалльниками



В Бурятии ЕГЭ по русскому языку сдали 5044 выпускника. Из них 19 человек набрали наивысший балл, сообщили в минобрнауки Бурятии. К слову, в соседней Иркутской области 100 баллов получил 21 выпускник.



Из-за коронавируса ЕГЭ по русскому языку разделили на два дня.



- 3 июня экзамен написали 3433 выпускника, 4 июня - 1611. По результатам экзамена первого дня средний первичный балл составил 39, второго - 42 балла. Средний тестовый балл составил 67-70, при минимальном пороге 24 балла, - уточнили в минобрнауки Бурятии.



42 участника (0,83 %) ЕГЭ по русскому языку не прошли минимум.



Лингвистическая гимназия №3 может похвастаться двумя стобалльниками, как и улан-удэнская средняя школа №49, лицей-интернат №61 и Кабанская средняя школа. Также наивысший балл набрали выпускники Сосново-Озерской школы №2, улан-удэнской школы №26, лицея №27, Бурятской гимназии №29, средней школы №32, гимназии №33, школ №35, №36, №56, школы-интерната №22, а также Кыренской школы.



Участники ЕГЭ могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.



На сегодняшний день учащиеся успели сдать восемь предметов: химию, литературу, географию, русский язык, математику профильного уровня, физику, историю и обществознание.



Максимальное количество баллов по химии удалось набрать двум ученикам физико-математической школы № 56. Один ученик из средней школы №17 получил 100 баллов по географии. Единый государственный экзамен по литературе на 100 баллов сдали 14 участников.



Неплохим оказался и средний тестовый балл. По химии это 43 балла, 53 по географии и 67 по литературе.



Сегодня, 18 июня, выпускники сдавали иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) письменно и биологию; 21 и 22 июня будет английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно.



Последние испытания пройдут 24 и 25 июня — информатика и ИКТ.

