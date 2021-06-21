Георгий Кушиташвили из Бурятии взял серебро Кубка России

19 июня в Екатеринбурге завершился командный Кубок России по боксу среди мужчин. Как сообщал «Байкал-Daily», на соревнованиях, в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа, Бурятию представляли четыре боксёра – Батор Сагалуев, Баир Батлаев, Альберт Гатауллин, Радна Цыбиков.
Турнир начался с группового этапа – команда ДФО попала в «Группу Б». В ней же оказались Уральский, Приволжский и Южный федеральные округа. По регламенту, команды выставили по двух спортсменов в каждой весовой категории и проводили матчевые встречи по круговой системе. Сборные занявшие первые места в своих группах, встретились в финале. Вторые места бились за «бронзу».
В результате сборная ДФО не смогла выйти из группы, заняв третье место.
Однако до финала смог дойти уроженец Бурятии Георгий Кушиташвили – на соревнованиях он представлял Центральный федеральный округ. В финале его команда проиграла Уральскому федеральному округу, а Георгия единогласным решением судей победил Андрей Стоцкий.
Третье место командного Кубка России заняли боксёры из Приволжского федерального округа. Они выигрывали эти соревнования на протяжении последних лет.
Тройка лучших команд разделила между собой солидный призовой фонд в 20 миллионов рублей: 10 миллионов – за первое место, семь миллионов – за второе и три – за третье.