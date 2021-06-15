Пятеро боксёров из Бурятии участвуют в командном Кубке России





Мастер спорта международного класса Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг), мастер спорта Баир Батлаев (до 52 кг), мастер спорта Альберт Гатауллин (до 56 кг), мастер спорта Радна Цыбиков (до 60 кг) выступят в составе команды ДФО.



Мастер спорта международного класса Георгий Кушиташвили (до 91 кг) представит на турнире ЦФО (спортсмен выступает в двойном зачёте - Московская область/Республика Бурятия).



Согласно правилам, команды выставляют по два боксёра в каждой из десяти весовых категорий.



14 июня состоялся предварительный этап, в котором приняли участие команды, занявшие с 7 по 10 место на чемпионате России по боксу 2020 года - команды ДФО, Москвы, СФО и СЗФО.



По результатам жеребьевки команда, занявшая 7 место, встретилась с командой, занявшей 10 место (ДФО/СЗФО), а команда, занявшая 8 место, встретилась с командой, занявшей 9 место (Москва/СФО).



Проигравшие команды проведут встречу за 9-10 место, команды ДФО и СФО прошли в круговой этап.



Команды, занявшие на ЧР-2020 с 1 по 6 место, распределяются на две группы, при этом 1-4 места разводятся. 1 и 4 место (ЦФО, СКФО) - определили в группу А, 2-3 место (ПФО, УФО) - в Группу Б, позднее к ним присоединились команды-победители предварительного этапа.



Группа А

Сибирский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Санкт-Петербург

Северо-Кавказский федеральный округ



Группа Б

Уральский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ



С 15 по 17 июня состоятся матчевые встречи по круговой системе в группах. Команды, которые займут первое место в своих группах, встретятся в финале.



18 июня команды, занявшие второе место в своих группах, проведут встречу за третье место.



19 июня состоится финал, где определится сильнейшая команда.



В первый соревновательный день поединки с представителями Северо-Западного федерального округа провели Батор Сагалуев, Баир Батлаев и Радна Цыбиков. Все спортсмены одержали победы единогласием судей, а Дальневосточный федеральный округ прошёл в круговой этап.



С 14 по 19 июня в Екатеринбурге состоится командный Кубок России по боксу. В соревнованиях участвуют команды восьми федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. Тройка лучших команд разделит между собой призовой фонд в 20 миллионов рублей: 10 миллионов – за первое место, семь миллионов – за второе и три – за третье.В турнире принимают участие пятеро спортсменов из Бурятии, сообщили в федерации бокса республики.