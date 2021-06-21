Праздничная иллюминация украсила главную площадь Улан-Удэ

Красочная иллюминация работает ежедневно. ВИДЕО
Улан-Удэ отмечает 355-летие. В честь Дня города начала работать новая праздничная иллюминация на площади Советов. Любоваться ей можно будет до 1 июля. Время работы иллюминации – с 21:50 до 3:50.
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- Также с 18 июня весь Улан-Удэ освещается всеми видами архитектурной и ночной подсветки, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году впервые за 14 планировали провести не осенью, а в июне. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
празднование перенесли на неопределённый срок
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