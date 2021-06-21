Праздничная иллюминация украсила главную площадь Улан-Удэ







- Также с 18 июня весь Улан-Удэ освещается всеми видами архитектурной и ночной подсветки, - сообщили в комитете городского хозяйства.



Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году впервые за 14 планировали провести не осенью, а в июне. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

- Также с 18 июня весь Улан-Удэ освещается всеми видами архитектурной и ночной подсветки, - сообщили в комитете городского хозяйства.Как сообщал «Байкал-Dailу», День города в этом году впервые за 14 планировали провести не осенью, а в июне. Однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом празднование перенесли на неопределённый срок

Улан-Удэ отмечает 355-летие. В честь Дня города начала работать новая праздничная иллюминация на площади Советов. Любоваться ей можно будет до 1 июля. Время работы иллюминации – с 21:50 до 3:50.