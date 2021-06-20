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В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь

В водоохранной зоне Уды в Бурятии незаконно добывали песчано-гравийную смесь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушителей привлекли к административной ответственности

Во время патрулирования в Хоринском районе сотрудники Бурприроднадзора выявили факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Уда. Несанкционированный карьер, где в обход закона добывался стройматериал, находится в двух километрах на юг от села Хоринск.

- Добыча осуществлялась специализированной техникой. На месте работали: погрузчик марки МТЗ-82 и КАМАЗ, куда, собственно, и грузилась песчано-гравийная смесь. Объём добытых незаконным путём и вывезенных общераспространенных полезных ископаемых составил 30 кубических метров. Как выяснилось на месте, у предприимчивых граждан не оказалось и лицензии на добычу недр, - сообщили сотрудники Бурприроднадзора. – Кроме того, свою деятельность они вели в водоохранной зоне реки Уда, а именно в 40-50 метрах от береговой линии.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статьям «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» (часть 1 статьи 7.3 КоАП РФ) и «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности» (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ).

Бурприроднадзор административная ответственность
 
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