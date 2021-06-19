В Улан-Удэ начала работать новая праздничная иллюминация

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По цветущей Баргузинской долине Общество, Продолжаем путешествие по Баргузинской долине вместе с фотокорреспондентом «Байкал-Daily» Сергеем Тарасенко. Смотрите в этом выпуске: усть-баргузинские рыбаки, музеи Баргузина, праздник в Шапеньково, солончаки у Большого Алгинского озера, Суво — живописное село у подножия «саксонского замка».