Она посвящена Дню города
В честь Дня города в Улан-Удэ начала работать новая праздничная иллюминация на площади Советов, сообщили в комитете городского хозяйства. Она будет работать до 1 июля с 21:50 до 3:50. Также здесь отметили, что с 18 июня весь город освещается всеми видами архитектурной и ночной подсветки.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая, к 76-й годовщине Победы
на здании Росгеологии на площади Советов появилась необычная подсветка. Шесть светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создали на стене здания Росгеологии единое, цельное, яркое и красивое изображение на тему Дня Победы.
Празднование Дня города перенесли на неопределённый срок
, который впервые за 14 лет должен был состояться в июне.
Она посвящена Дню города
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