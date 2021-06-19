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В Улан-Удэ начала работать новая праздничная иллюминация

В Улан-Удэ начала работать новая праздничная иллюминация
Общество,  Фото:КГХ
Она посвящена Дню города

В честь Дня города в Улан-Удэ начала работать новая праздничная иллюминация на площади Советов, сообщили в комитете городского хозяйства. Она будет работать до 1 июля с 21:50 до 3:50. Также здесь отметили, что с 18 июня весь город освещается всеми видами архитектурной и ночной подсветки.


Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая, к 76-й годовщине Победы на здании Росгеологии на площади Советов появилась необычная подсветка. Шесть светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создали на стене здания Росгеологии единое, цельное, яркое и красивое изображение на тему Дня Победы. 

Празднование Дня города перенесли на неопределённый срок, который впервые за 14 лет должен был состояться в июне.
день города КГХ
 
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