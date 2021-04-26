В Улан-Удэ здание Росгеологии украсит гигантская световая проекция

- В прошедшие выходные на крыше здания мэрии инженеры, прибывшие из Москвы, совместно с МБУ «Горсвет» настраивали оборудование, а точнее создавали проекционную карту на плоскости стены здания Росгеологии. Данная технология называется слайд-мэппингом и основана на работе гобо-проекторов или проекторов диапозитивов (слайдов). Принцип работы проектора для слайд-мэппинга легко понять на примере старых советских диапроекторов. Важно отметить, что при этом не засвечиваются окна, потому что на световой поток, идущий в окна, специально вырезается во время настройки. Корпус проектора имеет защиту от всех типов осадков, а сам проектор имеет рабочий режим до -50 градусов Цельсия и, по заверению производителей, является надежным и долговечным, - отмечают в комитете городского хозяйства.







К 76-й годовщине Победы на здании Росгеологии на площади Советов появится необычная подсветка. Шесть светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создадут на стене здания Росгеологии единое, цельное, яркое и красивое изображение на тему Дня Победы.Данное новейшее световое оборудование подарила Улан-Удэ федеральная подрядная организация, сообщили в комитете городского хозяйства.Это компания из Москвы, которая выиграла открытый конкурс на энергосервисный контракт. Компания заменит в этом году почти половину старых светильников на современные светодиодные. Заплатят фирме из тех средств, что «Горсвет» сэкономит на новых светодиодных и натриевых лампах малой мощности.