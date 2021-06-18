Зрители активно подпевали и аплодировали артистам
В Улан-Удэ прошёл ряд выездных концертов (0+) ко Дню медика, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.
С 9 по 18 июня артисты, певцы, танцоры приезжали к окнам больниц, чтобы в это нелёгкое время поздравить с профессиональным праздником медиков города. Всего прошло семь концертов на территории инфекционных больниц на Солнечной и Пирогова, городской больницы №4, детской республиканской больницы, БСМП, Центра восточной медицины, городского перинатального центра.
18 июня прошёл финальный концерт около городского перинатального центра на проспекте Строителей. Ведущий Александр Малханов поблагодарил врачей, медицинских и административных сотрудников больницы за их самоотверженный труд и поздравил с наступающим праздником от имени всех работников культуры.
В программе были танцевальный номер от ансамбля народной песни и танца и несколько весёлых песен от солистов эстрады Евгении Рейзвих и Виктора Бандо. В заключение выступления дуэт Евгении и Виктора исполнил символичную песню «Мир не прост».
Зрители на улице и в окнах центра подпевали и аплодировали артистам. Главный врач перинатального центра Александра Ринчиновна Дамбаева поблагодарила за выступление: «Спасибо вам огромное! Конечно, такие мероприятия поднимают настроение, придают сил и бодрости. Теперь, я думаю, мы будем работать ещё лучше. Здоровья вам!».
В Улан-Удэ под окнами больниц дали семь концертов
Общество, Фото:
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