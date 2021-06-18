Синоптики опубликовали прогноз на выходные
В Бурятии в выходные местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 19 июня по республике ночью по северу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при ясном небе местами туман. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, днём +23, +28, местами +14, +19.
20 июня по республике ночью по северу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +7, +12, местами до +1, днём +26, +31, местами +16, +21.
21 июня по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +2, +7, днём +29, +34, местами +19, +24.
Жителей Бурятии предупредили о грозах в выходные
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