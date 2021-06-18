В Улан-Удэ Русский драмтеатр подвёл итоги театрального сезона

Общество, Фото: Александра Данилова

Сезон оказался коротким, но насыщенным



Государственный русский драматический театр имени Бестужева подвел итоги короткого, но насыщенного 92-го театрального сезона. Сезон были вынужден завершить досрочно в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой.



Официально открытие 92-го театрального сезона состоялось 25 декабря 2020 года, когда были сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что зрителей театр смог принять только в декабре, работа над новыми постановками и проектами началась задолго до этого.



Премьеры



В этом театральном сезоне прошла премьера чёрной комедии «Калека с острова Инишмаан» (16+) по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Антона Коваленко. Она должна была стать последней премьерой 91-го театрального сезона, но была перенесена из-за пандемии. В результате сдача спектакля состоялась 19 сентября, а зрители смогли увидеть премьеру только 3 и 4 апреля. Авторская комедия Сергея Левицкого «Шведская семья» профессора Густафа» (16+) была показана на коллектив 26 ноября, а премьера прошла 4 и 5 февраля.



В декабре состоялась сдача спектакля для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам повести Мэри Нортон. Над постановкой работали режиссер Сергей Левицкий и режиссер по пластике Игорь Григурко. Историю о приключениях маленьких человечков в огромном мире юные зрители смогли увидеть 27 и 28 февраля.



1 и 2 мая состоялась премьера комедии «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе современного американского драматурга Дипики Гуха в переводе и адаптации Марии Огневой. Над постановкой работал режиссер из Санкт-Петербурга Олег Христолюбский. 11 июня за день до закрытия театров в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией бестужевцы «успели» показать премьеру восстановленного детского спектакля «Звездный мальчик» по мотивам сказки Оскара Уайльда (режиссер Артем Баскаков).



Народный артист Бурятии Сергей Васильев подготовил музыкально-поэтическую композицию «Вальс Победы» (12+), которую бестужевцы показали в районах и в преддверии Дня Победы на своей сцене.



Кроме того, самые маленькие зрители в этом сезоне смогли посмотреть премьеры бэби-спектаклей «Микрохи» (0+), «Ням-ням путешествие» (0+) и «Мой дом» (0+), которые были созданы на творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый». Традиционный проект состоялся в августе 2020-го при поддержке Правительства РБ и Министерства культуры Бурятии и на этот раз был посвящен бэби-театру. Тогда в Улан-Удэ прилетели режиссер драматического и современного театра, драматург, актер, член европейской ассоциации театров для самых маленьких «Small size» Алмаз Садриев, художник Павла Петрушева, режиссер по пластике Евгений Якимов, которые работали над «Микрохами». Создательницы санкт-петербургского бэби-театра «Пуговица» Ирина Амосова и Ольга Боброва вместе с артистами создали «Ням-Ням путешествие» и «Мой дом».



Фестивали



Этот короткий сезон был богат на театральные фестивали. Главным событием стало участие в XXVII Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». 13 апреля на сцене театра «Русская песня» в Москве бестужевцы показали спектакль «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина. Он был выдвинут в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Режиссер Сергей Левицкий – в номинациях «Драма/ работа режиссера» и «Драма/ работа художника». Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, боролась за «Лучшую женскую роль». А Наталия Гара, художник по свету, с которой театр сотрудничает много лет, была представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету».



20 мая «Наводнение» было показано в Новосибирске на сцене театра «Глобус» в рамках конкурсной программы VI Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». По итогам фестиваля Сергей Левицкий удостоен специальной премии жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра». Почетная премия «За честь и достоинство» присуждена народной артистке России Нине Тумановой. Поездки на фестивали стали возможны благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Бурятии.



4 июня на сцене Приморского краевого театра молодежи бестужевцы во Владивостоке показали «Фото topless» (12+) по пьесе Натальи Блок в постановке Елены Ненашевой в рамках III Тихоокеанского международного фестиваля современной драматургии «Метадрама».



30 января «Микрохи» приняли участие в I творческом образовательном форуме «Ләкләк» в рамках ежегодной всемирной акции бэби-театров «Small Size Days». В городе Мензелинск (Татарстан) прошел видеопоказ бэби-спектакля, а театр на форуме представлял помощник художественного руководителя Лилия Маркина.



Награды



5 марта глава Бурятии Алексей Цыденов вручил государственные премии в области культуры артистам спектакля «Наводнение» – народной артистке России Нине Тумановой, народному артисту Бурятии Олегу Петелину, актрисам Лиане Щетилиной и Елизавете Михайловой. Лиана Щетилина награждена званием «Лидер культуры-2020», а актрисе Екатерине Бельковой министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила звание «Заслуженная артистка Республики Бурятия».



Почётной грамотой Народного Хурала награждена актриса Татьяна Белова. Почётными грамотами министерства культуры Бурятия – актриса Елизавета Михайлова, а также артисты Аюр Доржиев, Дмитрий Тарбеев и Александр Фатеев. Бурятская ассоциация потребителей наградила театр им.Н.А.Бестужева дипломом в номинации «Лидер качества в сфере театральных услуг».



Проекты



18 октября при поддержке Союза театральных деятелей России состоялся закрытый показ спектакля-перформанса «Я здесь» (6+) в рамках авторского проекта Лианы Щетилиной «Театр и «солнечные» дети». На протяжении нескольких недель актеры встречались с ребятами и их мамами, в процессе тренингов узнавали детей, учили песни и танцы, читали стихи и играли в развивающие игры. В ходе работы получилось небольшое театрализованное представление с участием артистов и «солнечных» ребят.



В этом же сезоне в театре Бестужева стартовали проекты «Talk» (обсуждения спектаклей со зрителями) и «КонТекст», в рамках которого будут проходить читки современных пьес и их обсуждения. 28 апреля состоялась первая читка пьесы Ивана Вырыпаева «Иранская конференция» (16+).



Кроме того, пока двери театра были закрыты, артисты сделали несколько видеочиток современных пьес для зрителей. Александр Фатеев подготовил читку пьесы Алексея Житковского «Дятел». Евгений Винокуров – пьесу Сергея Могилевцева «Близнецы». Елизавета Михайлова представила произведение Дмитрия Захаревича «Друзья детства», а Алена Байбородина показала пьесу «Ксюша постоянно курит» Алины Журиной.



Важным проектом в развитии бэби-театра в Бурятии стало участие ГРДТ в Международном фестивале-акции Baby biennale «0+», организованной Ассоциацией исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала», поддержанной театрами России, СНГ и Европы. Производственные цеха создали бэби-инсталляцию для самых маленьких зрителей по мотивам картин русских авангардистов, которую презентовали на премьере спектакля «Мой дом».



Юбилеи и памятные даты



Важными юбилейными событиями стали 230-летие Николая Бестужева и 30-летие с момента, как Русскому драматическому театру было присвоено имя декабриста. Так, в рамках памятных мероприятий прошел конкурс сочинений на тему «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века». 15 мая финалисты конкурса вместе с сотрудниками театра посетили «Дом Старцева Д.Д. – Музей декабристов», Мемориальный комплекс «некрополь» – место захоронения декабристов в Новоселенгинске. 24 апреля состоялась интеллектуальная игра для учащихся 8-9-классов средних общеобразовательных школ «Герой своего времени». Заведующая музеем Лариса Золотухина приняла участие в открытой лекции «По дороге декабристов Чита – Петровский завод» и в виртуальном круглом столе «Н.А. Бестужев. Человек в истории. Диалог со временем» с сообщением «Театр имени Бестужева: миссия памяти и просвещения».



16 сентября состоялось торжественное открытие мемориальной доски директору театра (с 1998 по 2019 гг.), заслуженному работнику культуры России, почетному гражданину города Петру Степанову, благодаря которому театр обрел свое здание.



Юбилеи в этом театральном сезоне отметили народная артистка России Нина Туманова, заслуженные артисты России Лилия Архипова и Дмитрий Панков, а также помощник режиссера, заслуженный работник культуры Бурятии Елена Некрасова.



Обучение



В настоящий момент Лиана Щетилина проходит обучение в Школе социального театра в Санкт-Петербурге. Актриса Наталья Березина – в XIV Летней театральной Школе Союза театральных деятелей России. В декабре педагоги школы-студии МХАТ Сергей Щедрин и Алексей Розин провели онлайн мастер-классы по актерскому мастерству и сторителлингу. 8 октября театральный критик, педагог и режиссер Анна Иванова-Брашинская прочла лекцию в рамках «Театрального лектория» «Живое и неживое в одном пространстве: современный фигуративный театр». В ноябре фотограф Александра Данилова приняла участие в образовательном семинаре Союза театральных деятелей России «Театр и видео». С 27 по 31 мая директор театра Наталья Светозарова и помощник худрука Юлия Федосова участвовали в Вахтанговском фестивале театральных менеджеров в Москве.



С 12 июня Русский драмтеатр приостановил работу с участием зрителей, а с 1 июля уходит в ежегодный отпуск. События последних недель, связанные с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике, не позволили коллективу провести традиционное закрытие театрального сезона.

