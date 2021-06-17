Часть улан-удэнцев раскритиковала выбор места для велодорожки

В Улан-Удэ приступили к строительству первой городской велодорожки
Как сообщал «Байкал-Daily», на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт ремонт участка дороги протяжённостью 5 км 614 метров. Ремонтируют дорогу от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины.
Здесь не только положат асфальт, но и сделают тротуары, которую будут нести также функцию велодорожки. Велодорожка-тротуар протянется по всей длине дороги.
- Велодорожку начали делать вдоль моего дома. Я очень рада. Ждём, когда построят. Будет здорово. Я уже сразу приобрела скандинавские палочки, и дети будут рады, и внуки будут ездить на велосипеде. Там было негде ходить, гулять, именно вдоль трассы давно напрашивалась такая велодорожка, - сказала местная жительница Людмила Цыренова.
Ремонт, по словам местных жителей, нужен был давно. Они отмечают, что загруженность дороги высокая, здесь интенсивное транспортное движение, так как по этой дороге горожане едут на озеро Байкал, на отдых за город, в Этнографический музей и т.д.
Всего на ремонт участка выделено 139 млн рублей. Срок сдачи объекта до 1 октября, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Появлению велодорожки также рады и жители других районов города. Под постом в паблике ves_ulan_ude_ они делятся, что будут приезжать на Верхнюю Берёзовку специально, чтобы кататься.
«Пора велосипед покупать», «Это здорово. Наш город становится всё краше и комфортнее», «Могу сказать, наконец-то», - написали пользователи.
Не обошлось и без критики. Многие улан-удэнцы сочли, что место для велодорожки не самое удачное, и она скорее напрашивалась на набережной или в парках.
- Самое ненужное место для велодорожки, если честно. Там и так на велосипеде нормально и без неё, - отметил местный житель.
- В «Юбилейном» давно пора разделить тротуары для пешеходов, велодорожки. Про самокаты тоже надо подумать, - добавила улан-удэнка.
Также пользователи делятся мнениями: «Всего пять километров, по-моему, вообще погоду не сделает, почему в городе самом нельзя сделать, ведь у нас одни пробки, люди хотят пересесть на велики», «По всему городу пора велодорожки делать, разгружать дороги от машин», «Открытие века! Везде в цивилизованных странах давно существуют уже эти велодорожки...»
Часть улан-удэнцев раскритиковала выбор места для велодорожки
Общество, Фото:
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