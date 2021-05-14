В Улан-Удэ начался масштабный ремонт дорог

В Улан-Удэ подрядные организации приступили к строительству городских дорог. Один из первых ремонтов начался на улице Дарвина. Длина новой дороги составит 539 метров. Дорожники уже полностью демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, сделали вертикальную планировку и плотное новое основание. На данный момент идёт установка бордюрных камней.
- Полностью новое полотно появится здесь, с двух сторон тротуары, максимально оставляем деревья, зелёную зону. Были сухостои, они были убраны комбинатом по благоустройству, - рассказал представитель порядной организации «ИнвестСтрой» Сергей Нохоров.
После начала работ строители столкнулись с летним водопроводом, который не был обозначен в схемах участка. Однако подрядчик обещает сохранить источник воды для огородов местных жителей.
- Летние водопроводы мы оставили, сохраняем их максимально. Три летних водопровода, которые сейчас были, сейчас действуют, - добавил Сергей Нохоров.
Кроме этого, на ремонтируемом участке проходит сеть МУП «Водоканал» и в этом месте происходит «проседание» грунта.
- Прежде чем закрывать асфальтом, нам нужно выяснить причины. Нам основание нужно подготовить, чтобы в дальнейшем не влияло на разрушение асфальтового покрытия. Первично ресурсоснабжающая организация работы уже проводила, оценили трубопровод, но аварийных ситуаций не обнаружено. Но грунт продолжает всё равно размягчаться, от влаги какой-то потусторонней, непонятной. Было проведено повторное совещание и принято решение вскрыть ещё раз, найти причину и устранить её, - отметил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.
Стоимость новой дороги на улице Дарвина составит 11,2 миллиона рублей. Срок завершения работ намечен на сентябрь, но подрядчик планирует сдать объект на месяц раньше.
Также ремонтные работы начались и на Верхней Берёзовке. Протяжённость объекта составляет 5,6 километров - от рынка «Тумэр Морин» до отворота к Центру восточной медицины.
Там строители ещё не вскрыли дорожное полотно, зато вовсю идёт ремонт тротуаров, велодорожек и автобусных остановок.
- На данный момент мы установили около 4 км тротуарного бордюрного камня установили. Проезжую часть начнём ремонтировать после завершения устройства тротуарного покрытия, - рассказал Александр Бальжинимаев, производитель работ подрядной организации «Доринвест».
Проезжая часть будет ремонтироваться с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Он отличается высокой прочностью при сдвиге и пригоден для сильно загруженных дорог.
- Здесь предусмотрен выравнивающий слой в местах, где дорога не ровная и два слоя асфальтирования. Во втором слое будет применяться асфальт типа ЩМА, то это, так называемый, самовосстанавливающийся асфальт. Он себя очень хорошо проявил. Первая дорога, которая у нас была построена, это улица Бабушкина, грубо говоря, от улица Орловской до 100-х кварталов, широкая, четырёхполосная. На сегодняшний день она стоит, очень хорошо себя показывает, нет трещин, ям. Здесь по такой же технологии будет, - рассказал директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.
Стоимость ремонта этой дороги 139 миллионов рублей.
В целом, оба объекта ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому проекту в Улан-Удэ будут сделаны ещё 27 дорог. Их общая протяжённость составляет 33 километра. Выделено на ремонт 700 миллионов рублей.