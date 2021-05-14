В Улан-Удэ начался масштабный ремонт дорог

- Полностью новое полотно появится здесь, с двух сторон тротуары, максимально оставляем деревья, зелёную зону. Были сухостои, они были убраны комбинатом по благоустройству, - рассказал представитель порядной организации «ИнвестСтрой» Сергей Нохоров.





Стоимость новой дороги на улице Дарвина составит 11,2 миллиона рублей. Срок завершения работ намечен на сентябрь, но подрядчик планирует сдать объект на месяц раньше.















- На данный момент мы установили около 4 км тротуарного бордюрного камня установили. Проезжую часть начнём ремонтировать после завершения устройства тротуарного покрытия, - рассказал Александр Бальжинимаев, производитель работ подрядной организации «Доринвест».







- Здесь предусмотрен выравнивающий слой в местах, где дорога не ровная и два слоя асфальтирования. Во втором слое будет применяться асфальт типа ЩМА, то это, так называемый, самовосстанавливающийся асфальт. Он себя очень хорошо проявил. Первая дорога, которая у нас была построена, это улица Бабушкина, грубо говоря, от улица Орловской до 100-х кварталов, широкая, четырёхполосная. На сегодняшний день она стоит, очень хорошо себя показывает, нет трещин, ям. Здесь по такой же технологии будет, - рассказал директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.















Стоимость ремонта этой дороги 139 миллионов рублей.

В целом, оба объекта ремонтируются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этому проекту в Улан-Удэ будут сделаны ещё 27 дорог. Их общая протяжённость составляет 33 километра. Выделено на ремонт 700 миллионов рублей.























В Улан-Удэ подрядные организации приступили к строительству городских дорог. Один из первых ремонтов начался на улице Дарвина. Длина новой дороги составит 539 метров. Дорожники уже полностью демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, сделали вертикальную планировку и плотное новое основание. На данный момент идёт установка бордюрных камней.После начала работ строители столкнулись с летним водопроводом, который не был обозначен в схемах участка. Однако подрядчик обещает сохранить источник воды для огородов местных жителей.- Летние водопроводы мы оставили, сохраняем их максимально. Три летних водопровода, которые сейчас были, сейчас действуют, - добавил Сергей Нохоров.Кроме этого, на ремонтируемом участке проходит сеть МУП «Водоканал» и в этом месте происходит «проседание» грунта.- Прежде чем закрывать асфальтом, нам нужно выяснить причины. Нам основание нужно подготовить, чтобы в дальнейшем не влияло на разрушение асфальтового покрытия. Первично ресурсоснабжающая организация работы уже проводила, оценили трубопровод, но аварийных ситуаций не обнаружено. Но грунт продолжает всё равно размягчаться, от влаги какой-то потусторонней, непонятной. Было проведено повторное совещание и принято решение вскрыть ещё раз, найти причину и устранить её, - отметил директор «Улан-Удэстройзаказчика» Максим Большаков.Также ремонтные работы начались и на Верхней Берёзовке. Протяжённость объекта составляет 5,6 километров - от рынка «Тумэр Морин» до отворота к Центру восточной медицины.Там строители ещё не вскрыли дорожное полотно, зато вовсю идёт ремонт тротуаров, велодорожек и автобусных остановок.Проезжая часть будет ремонтироваться с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Он отличается высокой прочностью при сдвиге и пригоден для сильно загруженных дорог.