Сурхарбан отложили на 2022 год
В Иркутской области из-за роста заболеваемости COVID-19 отменили областной культурно-спортивный праздник Сурхарбан-2021.
- В настоящее время проведена огромная работа по подготовке к празднику. Однако ситуация, связанная с коронавирусом, серьезно обостряется с увеличением количества заболевших. После консультаций со специалистами Роспотребнадзора, главными врачами больниц, мэрами районов Усть-Ордынского Бурятского округа и территорий, принимающих участие в Сурхарбане, принято не легкое, но, на наш взгляд, единственно правильное, коллегиальное решение о переносе праздника на 2022 год, - сообщил заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
По его словам, это решение прежде всего связано с беспокойством о здоровье спортсменов, работников культуры, детей, в целом жителей округа и гостей Сурхарбана.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии также отменили Сурхарбан. Вообще в республике отменены все крупные июньские мероприятия, в их числе, к примеру, Сельские игры или Байкальский сабантуй.
В Иркутской области из-за коронавируса отменили Сурхарбан
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