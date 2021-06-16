Конкурс состоялся в честь Дня России
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске в рамках празднования Дня России состоялся конкурс настенного рисунка и патриотического плаката.
В конкурсе приняли осуждённые всех отрядов.
- В номинации «Лучший плакат» первое место занял отряд № 3, в номинации настенного рисунка – отряд № 1, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Победители представили плакат с грозным медведем, занимающегося смешанными единоборствами .
В Бурятии в конкурсе победили осуждённые с плакатом грозного медведя
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