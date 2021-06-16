Сегодня в Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин. Он сыграет в детском семейном фильме «Мой друг нерпа» (0+), сообщили в минкультуры Бурятии.
Создатель фильма, его автор и главный режиссёр Вячеслав Бутуханов. Он победитель всероссийского питчинга дебютантов кино, проходившего в Иркутске в сентябре 2020 года. По условиям питчинга победитель получает деньги и техническую поддержку. Для Вячеслава это первый опыт в кино, но ранее он снимал анимационный фильм.
В кинокартине Борис Галкин будет играть роль дедушки. Съёмки будут проходить в селе Нестерово Прибайкальского района, на берегу Байкала и в Иркутском нерпинарии.
По словам Вячеслава Бутуханова, Борис Сергеевич согласился на участие в фильме сразу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее сообщалось, что роль дедушки может исполнить народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный. Он даже выразил готовность к съёмкам после прочтения сценария. Однако, как видим, всё же не сложилось, и роль будет играть Борис Галкин.
Хронометраж фильма «Мой друг нерпа» составит 30 минут. Фильм расскажет о дружбе мальчика и байкальской нерпы. Кастинг актёров на детские роли был объявлен ещё в начале ноября.
Показ фильма планируется начать в конце 2021 года.
Справка:
Борис Галкин – актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации.
Выпускник театрального училища имени Щукина (1969 год). С 1971 по 1977 год работал актёром и режиссёром в театрах Москвы и Новгорода, в том числе актёром Московского театра драмы и комедии на Таганке.
Уже во время учёбы успел дебютировать в кинематографе. Первой работой стала роль лейтенанта в военной картине Александра Столпера «Возмездие». В 1969 году вместе с Арменом Джигарханяном появился в драме Леонида Головня «Эхо далеких снегов», в 1970 – вместе с Натальей Гвоздиковой в мелодраме Бориса Яшина и Маноса Захариаса «Город первой любви», в 1972 – в исторической картине Сергея Колосова «Свеаборг». В 1974 году Галкин исполнил небольшую роль гонца в дебютной полнометражной приключенческой режиссерской работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но по-настоящему серьезную главную роль Галкин получил в 1977 году в остросюжетном боевике Андрея Малюкова «В зоне особого внимания». Фильм рассказывал правдивую историю о прапорщике и офицере, которым вместе с двумя солдатами во время учений удалось обезвредить банду беглых рецидивистов. Лента была удостоена главного приза за режиссуру на фестивале молодых кинематографистов студии «Мосфильм», а также получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Борис Галкин был награжден серебряной медалью имени Александра Довженко.
В 1977 году окончил режиссёрское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе. С 1996 года — заместитель директора по производству киностудии имени М. Горького.
С апреля 2003 по июнь 2018 года — ведущий программы «Служу Отчизне!» на Первом канале.
С января 2005 по апрель 2008 года был президентом Гильдии актёров кино России.
Снялся более чем в 70-ти фильмах.
Уже во время учёбы успел дебютировать в кинематографе. Первой работой стала роль лейтенанта в военной картине Александра Столпера «Возмездие». В 1969 году вместе с Арменом Джигарханяном появился в драме Леонида Головня «Эхо далеких снегов», в 1970 – вместе с Натальей Гвоздиковой в мелодраме Бориса Яшина и Маноса Захариаса «Город первой любви», в 1972 – в исторической картине Сергея Колосова «Свеаборг». В 1974 году Галкин исполнил небольшую роль гонца в дебютной полнометражной приключенческой режиссерской работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но по-настоящему серьезную главную роль Галкин получил в 1977 году в остросюжетном боевике Андрея Малюкова «В зоне особого внимания». Фильм рассказывал правдивую историю о прапорщике и офицере, которым вместе с двумя солдатами во время учений удалось обезвредить банду беглых рецидивистов. Лента была удостоена главного приза за режиссуру на фестивале молодых кинематографистов студии «Мосфильм», а также получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Борис Галкин был награжден серебряной медалью имени Александра Довженко.
В 1977 году окончил режиссёрское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе. С 1996 года — заместитель директора по производству киностудии имени М. Горького.
С апреля 2003 по июнь 2018 года — ведущий программы «Служу Отчизне!» на Первом канале.
С января 2005 по апрель 2008 года был президентом Гильдии актёров кино России.
Снялся более чем в 70-ти фильмах.