В Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин





Выпускник театрального училища имени Щукина (1969 год). С 1971 по 1977 год работал актёром и режиссёром в театрах Москвы и Новгорода, в том числе актёром Московского театра драмы и комедии на Таганке.



Уже во время учёбы успел дебютировать в кинематографе. Первой работой стала роль лейтенанта в военной картине Александра Столпера «Возмездие». В 1969 году вместе с Арменом Джигарханяном появился в драме Леонида Головня «Эхо далеких снегов», в 1970 – вместе с Натальей Гвоздиковой в мелодраме Бориса Яшина и Маноса Захариаса «Город первой любви», в 1972 – в исторической картине Сергея Колосова «Свеаборг». В 1974 году Галкин исполнил небольшую роль гонца в дебютной полнометражной приключенческой режиссерской работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но по-настоящему серьезную главную роль Галкин получил в 1977 году в остросюжетном боевике Андрея Малюкова «В зоне особого внимания». Фильм рассказывал правдивую историю о прапорщике и офицере, которым вместе с двумя солдатами во время учений удалось обезвредить банду беглых рецидивистов. Лента была удостоена главного приза за режиссуру на фестивале молодых кинематографистов студии «Мосфильм», а также получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Борис Галкин был награжден серебряной медалью имени Александра Довженко.



В 1977 году окончил режиссёрское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе. С 1996 года — заместитель директора по производству киностудии имени М. Горького.



С апреля 2003 по июнь 2018 года — ведущий программы «Служу Отчизне!» на Первом канале.



С января 2005 по апрель 2008 года был президентом Гильдии актёров кино России.



Снялся более чем в 70-ти фильмах.

