 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин

В Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Борис Галкин сыграет роль дедушки в новом бурятском фильме

Сегодня в Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин. Он сыграет в детском семейном фильме «Мой друг нерпа» (0+), сообщили в минкультуры Бурятии.


Создатель фильма, его автор и главный режиссёр Вячеслав Бутуханов. Он победитель всероссийского питчинга дебютантов кино, проходившего в Иркутске в сентябре 2020 года. По условиям питчинга победитель получает деньги и техническую поддержку. Для Вячеслава это первый опыт в кино, но ранее он снимал анимационный фильм.

В кинокартине Борис Галкин будет играть роль дедушки. Съёмки будут проходить в селе Нестерово Прибайкальского района, на берегу Байкала и в Иркутском нерпинарии.

По словам Вячеслава Бутуханова, Борис Сергеевич согласился на участие в фильме сразу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее сообщалось, что роль дедушки может исполнить народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный. Он даже выразил готовность к съёмкам после прочтения сценария. Однако, как видим, всё же не сложилось, и роль будет играть Борис Галкин.

Хронометраж фильма «Мой друг нерпа» составит 30 минут. Фильм расскажет о дружбе мальчика и байкальской нерпы. Кастинг актёров на детские роли был объявлен ещё в начале ноября.

Показ фильма планируется начать в конце 2021 года.

Справка:

Борис Галкин – актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, композитор. Заслуженный артист Российской Федерации.

Выпускник театрального училища имени Щукина (1969 год). С 1971 по 1977 год работал актёром и режиссёром в театрах Москвы и Новгорода, в том числе актёром Московского театра драмы и комедии на Таганке.

Уже во время учёбы успел дебютировать в кинематографе. Первой работой стала роль лейтенанта в военной картине Александра Столпера «Возмездие». В 1969 году вместе с Арменом Джигарханяном появился в драме Леонида Головня «Эхо далеких снегов», в 1970 – вместе с Натальей Гвоздиковой в мелодраме Бориса Яшина и Маноса Захариаса «Город первой любви», в 1972 – в исторической картине Сергея Колосова «Свеаборг». В 1974 году Галкин исполнил небольшую роль гонца в дебютной полнометражной приключенческой режиссерской работе Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но по-настоящему серьезную главную роль Галкин получил в 1977 году в остросюжетном боевике Андрея Малюкова «В зоне особого внимания». Фильм рассказывал правдивую историю о прапорщике и офицере, которым вместе с двумя солдатами во время учений удалось обезвредить банду беглых рецидивистов. Лента была удостоена главного приза за режиссуру на фестивале молодых кинематографистов студии «Мосфильм», а также получила государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Борис Галкин был награжден серебряной медалью имени Александра Довженко.

В 1977 году окончил режиссёрское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе. С 1996 года — заместитель директора по производству киностудии имени М. Горького.

С апреля 2003 по июнь 2018 года — ведущий программы «Служу Отчизне!» на Первом канале.

С января 2005 по апрель 2008 года был президентом Гильдии актёров кино России.

Снялся более чем в 70-ти фильмах.
актеры фильм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом
В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом
Общество, 16.06.2021
В Этнографическом музее недавно родила самка манула
Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России
Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России
Общество, 16.06.2021
Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 16.06.2021
Последний пожар был в воскресенье
В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции
В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции
Общество, 16.06.2021
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра
Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни
Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни
Общество, 16.06.2021
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России
В Бурятии сегодня дождливая погода
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, 16.06.2021
Временами будут сильные порывы ветра
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы
Пришедший в Улан-Удэ циклон может вызвать паводок
Пришедший в Улан-Удэ циклон может вызвать паводок
Общество, 15.06.2021
Идёт активное информирование жителей частного сектора Левобережья
Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии
Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии
Общество, 15.06.2021
Занятия пройдут и в Забайкальском крае
Читинец получил 4 года колонии за грабёж
Читинец получил 4 года колонии за грабёж
Общество, 15.06.2021
Он напал на женщину в безлюдном месте
Житель Забайкалья истязал пожилую мать
Житель Забайкалья истязал пожилую мать
Общество, 15.06.2021
При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление
Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Юнармейцы посетили музей боевой славы в Бурятии
Общество, 15.06.2021
В музее находятся экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также современных военных конфликтов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^