 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

Александр Панкратов-Чёрный готов сыграть в бурятском фильме

Александр Панкратов-Чёрный готов сыграть в бурятском фильме
Общество, 
Известный актёр верит в успех картины

Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный выразил готовность сыграть в бурятском художественном фильме «Мой друг нерпа». Об этом рассказал режиссёр картины Вячеслав Бутуханов.

- Панкратов-Чёрный прочёл сценарий нашего фильма «Мой друг нерпа» и готов исполнить роль дедушки главного героя. Александр Васильевич сказал, что у него много друзей в Бурятии, он верит в успех картины, так как бурятская земля полна талантами, - поделился Бутуханов.

Режиссёр выразил надежду, что всё сбудется, и съёмочной группе, действительно, удастся поработать со всенародно любимым актёром.

Как сообщал «Байкал-Daily», короткометражный художественный фильм «Мой друг нерпа» расскажет о дружбе мальчика и байкальской нерпы. Сейчас проект находится на этапе препродакшена. Съёмки запланированы на лето 2021 года. В начале ноября был объявлен кастинг актёров на детские роли.
фильм актеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии спасли лебедя, который не смог улететь со стаей
В Бурятии спасли лебедя, который не смог улететь со стаей
Общество, 26.11.2020
Когда озеро, где плавал лебедь замёрзло, он грустно побрёл в лес
Врач из Улан-Удэ позвала участников вечеринок поработать в ковидном госпитале
Врач из Улан-Удэ позвала участников вечеринок поработать в ковидном госпитале
Общество, 26.11.2020
Врач из ковидного госпиталя прокомментировала подпольную вечеринку в гриль-баре «Фабрика»
Росгвардейцы Бурятии сдали нормативы ГТО
Росгвардейцы Бурятии сдали нормативы ГТО
Общество, 26.11.2020
Для сотрудников Росгвардии это был новый опыт
Число пациентов с ковидом в стационарах Бурятии уменьшается
Число пациентов с ковидом в стационарах Бурятии уменьшается
Общество, 26.11.2020
Экспресс-тесты помогли значительно повысить выявляемость заболевших
Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч
Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 18 тысяч
Общество, 26.11.2020
Суточный прирост незначительно снижается
Мошенники обманули комплектовщицу из Усть-Илимска
Мошенники обманули комплектовщицу из Усть-Илимска
Общество, 26.11.2020
Аферисты пообещали женщине бонусы от совершённых покупок
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 26.11.2020
В Улан-Удэ осадков не ожидается
В Улан-Удэ открылась выставка советских фотоаппаратов
В Улан-Удэ открылась выставка советских фотоаппаратов
Общество, 25.11.2020
Среди них есть «Зениты», «ФЭДы», «Смены» и «Любители»
В Забайкалье запустили онлайн-кинозал для незрячих
В Забайкалье запустили онлайн-кинозал для незрячих
Общество, 25.11.2020
В нём будут демонстрироваться фильмы с тифлокомментариями и субтитрами
Актёры Иркутской области посоревнуются в пении
Актёры Иркутской области посоревнуются в пении
Общество, 25.11.2020
Впервые состоится конкурс «Поют актёры любительских театров»
В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
В Улан-Удэ почтили память святых мучеников
Общество, 25.11.2020
Богослужения прошли в Троицком храме
В Забайкалье произошёл «Бэби-бум»
В Забайкалье произошёл «Бэби-бум»
Общество, 25.11.2020
В Шилкинском районе родилась вторая двойня, в четырёх районах края зарегистрированы юбилейные рождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^