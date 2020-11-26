Известный актёр верит в успех картины
Народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный выразил готовность сыграть в бурятском художественном фильме «Мой друг нерпа». Об этом рассказал режиссёр картины Вячеслав Бутуханов.
- Панкратов-Чёрный прочёл сценарий нашего фильма «Мой друг нерпа» и готов исполнить роль дедушки главного героя. Александр Васильевич сказал, что у него много друзей в Бурятии, он верит в успех картины, так как бурятская земля полна талантами, - поделился Бутуханов.
Режиссёр выразил надежду, что всё сбудется, и съёмочной группе, действительно, удастся поработать со всенародно любимым актёром.
Как сообщал «Байкал-Daily», короткометражный художественный фильм «Мой друг нерпа» расскажет о дружбе мальчика и байкальской нерпы. Сейчас проект находится на этапе препродакшена. Съёмки запланированы на лето 2021 года. В начале ноября был объявлен кастинг актёров на детские роли.
Александр Панкратов-Чёрный готов сыграть в бурятском фильме
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