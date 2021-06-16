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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний пожар был в воскресенье

В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.

- За последние сутки возгораний в лесах республики не обнаружено, - сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Последний лесной пожар в Бурятии был зафиксирован в воскресенье, 13 июня. Огонь на площади менее 1 га потушили возле села Баргузин.

В соседней Иркутской области по-прежнему сложная ситуация. Количество лесных пожаров сократилось до трёх. Но, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», их площадь по-прежнему огромна - почти 35 тысяч га. Иркутская область всё также удерживает печальное лидерство в стране по лесным пожарам.

В Бурятии запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение любых пожароопасных работ.

До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки двигателей;
- курить;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44. 
лесные пожары
 
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